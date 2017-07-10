09:33, 10 Июля 2017
Двадцать человек эвакуировали из-за пожара в Медвежьегорске
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Квартира жилого дома Медвежьегорска серьезно пострадала из-за пожара, сообщает ГУМЧС по Карелии.
В ночь на воскресенье в Медвежьегорске произошел пожар в жилом доме №16 по улице Дзержинского. Огнём повреждена одна из квартир дома на площади 18 кв. м. Причина, виновный, ущерб устанавливаются.
На пожаре никто не пострадал. В результате проведенных работ спасено 20 человек (в том числе четверо детей).
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