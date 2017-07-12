Две несовершеннолетние девушки пропали в Петрозаводске

В Петрозаводске полиция разыскивает двух несовершеннолетних девушек – Полину С. и Валерию Ш.

Как сообщили в карельском МВД, Полина – 2002 года рождения. Ее приметы: на вид 17 лет, рост 167 см, худощавого телосложения, прямые (до плеч) черные волосы. Была одета в черные джинсы, синюю куртку, кепку с плоским козырьком черного цвета.

Валерия родилась в 2001 году. Приметы: на вид 16 лет, рост 155 см, среднего телосложения, лицо бледное, глаза карие, брови дугообразные, волосы прямые темно-русые до плеч. Была одета в черную кожаную куртку, длинную серую юбку, черные туфли.

О том, когда и при каких обстоятельствах девушки пропали, не уточняется.

Всех, кому известно что-либо о их местонахождении, просят позвонить по телефонам: 8 (981) 4054144, 739 229, 739 240 или 02 (с мобильного - 102).