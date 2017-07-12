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Новости. Происшествия
13:39, 12 Июля 2017

Две несовершеннолетние девушки пропали в Петрозаводске

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В Петрозаводске полиция разыскивает двух несовершеннолетних девушек – Полину С. и Валерию Ш.

Как сообщили в карельском МВД, Полина – 2002 года рождения. Ее приметы: на вид 17 лет, рост 167 см, худощавого телосложения, прямые (до плеч) черные волосы. Была одета в черные джинсы, синюю куртку, кепку с плоским козырьком черного цвета. 

Валерия родилась в 2001 году. Приметы: на вид 16 лет, рост 155 см, среднего телосложения, лицо бледное, глаза карие, брови дугообразные, волосы прямые темно-русые до плеч. Была одета в черную кожаную куртку, длинную серую юбку, черные туфли.

О том, когда и при каких обстоятельствах девушки пропали, не уточняется. 

Всех, кому известно что-либо о их местонахождении, просят позвонить по телефонам: 8 (981) 4054144, 739 229, 739 240 или 02 (с мобильного - 102). 

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
эдуард3
2017-07-12 13:51:45
Час назад.
Час назад проводили " субботник" у реки Ниглинки в неходовом месте , видел двух подростков девочек у реки Ниглинки,
в месте, где обычно собираются любители выпить. Спросил почему родители их отпустили одних в лесопарковую зону? Одна сказала, что уже большая и ходит в пятый класс, и родители отпускают везде, Прочитал небольшую лекцию, сказал, что несколько лет назад здесь был найден труп с ножевыми порезами.
Думаю лекция не поможет. Но они не похожи на тех, что на фотографии, если надо помочь в поисках, то куда и где?
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