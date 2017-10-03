Две петрозаводчанки попались на краже продуктов из магазина

В Петрозаводске полицейские установили подозреваемых в краже из сетевого магазина, сообщает МВД Карелии.

Сообщение о преступлении поступило в дежурную часть полиции Петрозаводска от администрации сетевого магазина. Выяснилось, что в одном из торговых павильонов были похищены продукты питания, средства гигиены и столовые наборы. Ущерб превысил 4 тысячи рублей.

Камеры видеонаблюдения запечатлели момент преступления. По видеозаписям было установлено, как две девушки вошли в магазин, сложили все, что посчитали нужным в детскую коляску, и покинули зал, минуя кассы.

Подозреваемые были установлены. Ими оказались петрозаводчанки 21 и 27 лет. Обе девушки в прошлом имели проблемы с законом.

В настоящее время по факту кражи возбуждено уголовное дело.