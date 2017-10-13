Две петрозаводские библиотеки переедут

С 16 октября временно прекртят обслуживание Библиотека №2 (ул. Машезерская, З) и Городская детская библиотека им. В.М.Данилова (ул. Л.Чайкиной, 9).

С 1 ноября читатели этих библиотек будут обслуживаться в новом отремонтированном помещении по адресу: ул. Гоголя, 14. Здесь откроет свои двери детская библиотека, а также все желающие читатели смогут получить книгу и другие библиотечные услуги в Центре семейного чтения.

Жители, проживающие в районе Голиковки и Зареки, смогут пользоваться услугами двух муниципальных библиотек, расположенных по адресам: ул. Гоголя, 14, и ул. Волховская, 4а.

Открытие новой библиотеки в отремонтированном современном помещении будет способствовать решению задачи создания качественно новой системы информационного и библиотечного обслуживания населения города.

Сдать книги или взять новые вы можете в любой библиотеке Централизованной библиотечной системы Петрозаводска.

Справки по телефонам: 74-36-50, 8-921-017-17-99.