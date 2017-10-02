Две женщины с ребенком заблудились в лесу Сегежского района

В Сегежском районе спасатели и полицейские помогли женщинам выбраться из леса, сообщает четвертый отряд ФПС по Карелии.

В воскресенье в 17.50 диспетчеру пожарно-спасательной службы Сегежи поступил тревожный звонок - две женщины с ребенком заблудились в лесу в районе поселка Майгуба. По тревоге были подняты подразделения сегежских спасателей и сотрудники полиции.

В ходе грамотных и совместных действий заблудившихся обнаружили. В медицинской помощи они не нуждались, чувствовали себя хорошо.