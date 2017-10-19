06:40, 19 Октября 2017
Движение на трассе "Кола" сегодня будет временно ограничено
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В четверг утром перекроют федеральную трассу "Кола" из-за разводки моста через Свирь.
Как сообщает ФКУ Упрдор "Северо-Запад", 19 октября, на трассе (Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с Норвегией) на два часа ограничат движение.
С 08:45 до 10:45 для пропуска судна разведут мост через реку Свирь.
Движение автомобилей на это время будет полностью перекрыто.
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