Движение на трассе "Кола" сегодня будет временно ограничено

В четверг утром перекроют федеральную трассу "Кола" из-за разводки моста через Свирь.

Как сообщает ФКУ Упрдор "Северо-Запад", 19 октября, на трассе (Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с Норвегией) на два часа ограничат движение.

С 08:45 до 10:45 для пропуска судна разведут мост через реку Свирь.

Движение автомобилей на это время будет полностью перекрыто.