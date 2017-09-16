Движение на трассе "Кола" в Карелии, где сегодня в ДТП погибла девушка, восстановлено

Из-за ДТП с участием мазутовоза и лесовоза движение на 297 км автодороге "Кола" было перекрыто почти на 12 часов.

Трасса "Кола" в Олонецком районе, где ранее приходилось добираться по объездным путям через деревню Новинка (297 км) и деревню Лемозеро (300 км), открыта, рассказали в ГИБДД Карелии.

Напомним, авария произошла сегодня в 1.50 в Олонецком районе. По предварительным данным ГИБДД Карелии, 32-летний водитель автомобиля "Мазутовоз" (житель Ульяновской области), двигаясь со стороны Санкт-Петербурга совершил наезд на остановившийся на проезжей части лесовоз Вольво с прицепом, перевозящий хвойный пиловочник. 43-летний водитель лесовоза остановил транспортное средство из-за поломки, знаком аварийной остановки участок автодороги не обозначил. В результате ДТП произошло возгорание автомобилей. Разлива мазута не произошло.

В ДТП погибла 21-летняя жительница Ульяновской области, пассажир мазутовоза.