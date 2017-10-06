12:00, 06 Октября 2017
Движение по Древлянскому кольцу временно ограничат
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В Петрозаводске по ночам с 26 октября будет ограничено движение по Древлянскому кольцу, сообщает мэрия.
В связи с производством ремонтных работ на ЛЭП будет ограничено движение транспорта в ночное время по Древлянскому кольцу. Ремонтные работы (замену опоры) будут производить специалисты АО "Прионежская сетевая компания" на пересечении Лососинского шоссе и Лесного проспекта.
Автомобильное движение будет ограничено:
с 26 на 27 октября - с 23.00 до 6.00;
с 27 на 28 октября - с 23.00 до 6.00;
с 31 октября на 1 ноября - с 23.00 до 6.00;
со 2 на 3 ноября - с 23.00 до 6.00;
с 16 на 17 ноября - с 23.00 до 6.00;
с 18 на 19 ноября - с 23.00 до 6.00;
с 20 на 21 ноября - с 23.00 до 6.00;
с 22 на 23 ноября - с 23.00 до 6.00;
с 24 на 25 ноября - с 23.00 до 6.00.
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