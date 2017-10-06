Движение по Древлянскому кольцу временно ограничат

В Петрозаводске по ночам с 26 октября будет ограничено движение по Древлянскому кольцу, сообщает мэрия.

В связи с производством ремонтных работ на ЛЭП будет ограничено движение транспорта в ночное время по Древлянскому кольцу. Ремонтные работы (замену опоры) будут производить специалисты АО "Прионежская сетевая компания" на пересечении Лососинского шоссе и Лесного проспекта.

Автомобильное движение будет ограничено:

с 26 на 27 октября - с 23.00 до 6.00;

с 27 на 28 октября - с 23.00 до 6.00;

с 31 октября на 1 ноября - с 23.00 до 6.00;

со 2 на 3 ноября - с 23.00 до 6.00;

с 16 на 17 ноября - с 23.00 до 6.00;

с 18 на 19 ноября - с 23.00 до 6.00;

с 20 на 21 ноября - с 23.00 до 6.00;

с 22 на 23 ноября - с 23.00 до 6.00;

с 24 на 25 ноября - с 23.00 до 6.00.