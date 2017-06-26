18:40, 26 Июня 2017
Движение по Соломенскому мосту ограничат
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Движение по наплавному мосту в Соломенное 27 июня будет ограничено, предупреждает мэрия Петрозаводска.
"В связи с необходимостью проведения ремонтных работ наплавного моста в жилом районе Соломенное 27 июня в период с 5 часов до 6 часов будет временно перекрыто движение автотранспорта по мосту. Работы будет производить ООО "ТехРент", - сказано в сообщении.
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