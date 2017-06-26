Движение по Соломенскому мосту ограничат

Движение по наплавному мосту в Соломенное 27 июня будет ограничено, предупреждает мэрия Петрозаводска.

"В связи с необходимостью проведения ремонтных работ наплавного моста в жилом районе Соломенное 27 июня в период с 5 часов до 6 часов будет временно перекрыто движение автотранспорта по мосту. Работы будет производить ООО "ТехРент", - сказано в сообщении.