Движение по Студенческому переулку будет закрыто до 15 июля

В Петрозаводске закроют проезд по переулку, так как при строительстве дома нашли под землей инженерные коммуникации, о которых никто не знал, сообщили в администрации города.

Администрация Петрозаводска согласовала продление срока закрытия движения по пер.Студенческий для завершения работ по прокладке теплотрассы.

При производстве земляных работ по трассе наружных тепловых сетей к объекту "Реконструкция здания школьной фильмотеки под многоэтажный дом со встроенными помещениями общественного назначения" были обнаружены инженерные коммуникации, наличие которых на отметках прохождения теплотрассы не предусматривалось проектом.

В связи с необходимостью внесения оперативных изменений в рабочий проект, срок закрытия движения по пер.Студенческому увеличен до 15 июля.