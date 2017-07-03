Движение по улице Красноармейской ограничили из-за прокладывания сетей канализации

В течение пяти дней будет ограничено движение всех транспортных средств по улице Красноармейской в сторону микрорайона Кукковка в Петрозаводске.

Как сообщается на сайте мэрии Петрозаводска, с 08.00 часов 3 июля до 20.00 часов 7 июля будет ограничено движение всех видов транспортных средств в направлении микрорайона Кукковка по улице Красноармейской на участке от дома №16 по ул. Красноармейской до Древлянской набережной.

Ограничение вводится в целях обеспечения безопасности дорожного движения при производстве работ по устройству сетей канализации в районе улиц Красноармейская – Гоголя.

Как поедут городские автобусы, можно посмотреть здесь.