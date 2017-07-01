09:08, 01 Июля 2017
Движение по улице Красноармейской ограничат из-за прокладывания сетей канализации
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В течение пяти дней будет ограничено движение всех транспортных средств по улице Красноармейской в сторону микрорайона Кукковка в Петрозаводске.
Как сообщается на сайте мэрии Петрозаводска, с 08.00 часов 3 июля до 20.00 часов 7 июля будет ограничено движение всех видов транспортных средств в направлении микрорайона Кукковка по улице Красноармейской на участке от дома №16 по ул. Красноармейской до Древлянской набережной.
Ограничение вводится в целях обеспечения безопасности дорожного движения при производстве работ по устройству сетей канализации в районе улиц Красноармейская – Гоголя.
Как поедут городские автобусы, можно посмотреть здесь.
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