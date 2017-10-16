Движение разрешено: мэрия убрала скандальный дорожный знак в районе улицы Федосовой

Мэрия Петрозаводска убрала дорожный знак, запрещавший движение транспорта в районе улицы Федосовой и Малой Слободской.

Как пояснила в понедельник Ирина Мирошник, установленный там дорожный знак не устроил Госавтоинспекцию.

"Та организация движения, которая была установлена в этом проезде, не устроила ГИБДД, и в связи с тем, что эта структура дала нам отрицательное заключение, мы все вернули в прежнее состояние и далее рассматриваем другие варианты организации транспортного сообщения. Но сейчас все возвращено в исходное состояние", - сказала она.

Мирошник дала понять, что администрация не отказалась от своих планов сделать улицу Федосовой пешеходной. Говоря о "других вариантах организации движения" в этом районе, она отметила:

"Другие варианты могут быть с разворотными кольцами, с расстановкой дополнительных знаков. Но пока готового решения нет".

Минувшим летом стало известно, что в мэрию от жителей Петрозаводска поступило несколько предложений сделать улицу Федосовой пешеходной, ограничить по дороге сквозное движение автомобилей, чтобы горожане могли спокойно гулять по этой части карельской столицы.

После этого городская администрация установила в районе улицы Федосовой дорожный знак "Движение запрещено", что вызвало недовольство среди некоторых автолюбителей.