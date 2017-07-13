11:55, 13 Июля 2017
Движение в центре Петрозаводска сегодня будет затруднено
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Движение по двум улицам в центре Петрозаводска будет затруднено из-за проведения ремонта дорожного полотна, сообщает мэрия.
"В связи с проведением работ по фрезерованию асфальтобетонного покрытия в районе площади Кирова, улиц Луначарского и Пушкинской сегодня в течение нескольких часов возможны задержки в движении транспорта на этих участках дорог", - говорится в сообщении.
Администрация Петрозаводска обратилась к водителям с просьбой выбирать объездные пути.
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