Движение в центре Петрозаводска сегодня будет затруднено

Движение по двум улицам в центре Петрозаводска будет затруднено из-за проведения ремонта дорожного полотна, сообщает мэрия.

"В связи с проведением работ по фрезерованию асфальтобетонного покрытия в районе площади Кирова, улиц Луначарского и Пушкинской сегодня в течение нескольких часов возможны задержки в движении транспорта на этих участках дорог", - говорится в сообщении.

Администрация Петрозаводска обратилась к водителям с просьбой выбирать объездные пути.