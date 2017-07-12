08:30, 12 Июля 2017
Движение на паре улиц в центре Петрозаводска скоро снова перекроют
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В районе исторической застройки в Петрозаводске перекроют движение с 1 августа, сообщает мэрия.
На пересечении улиц Куйбышева и М.Слободской с 1 августа будут установлены знаки "Движение запрещено" в сторону Неглинской набережной и по ул.М.Слободской в сторону ул.Федосовой.
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