Двое мужчин обокрали в Кеми жд предприятие

В Карелии транспортные полицейские раскрыли хищение имущества организации транспортной инфраструктуры.

Сотрудники линейного отдела полиции на станции Кемь выявили двух жителей Лоухского района Республики Карелия 1980 и 1986 годов рождения, подозреваемых в краже. Ранее один из подозреваемых уже привлекался к уголовной ответственности за совершение аналогичных преступлений.

Мужчины украли на территории одного из предприятий железной дороги рельсосверлильный станок и два кислородных баллона.

Общая сумма ущерба, причиненная транспортной компании составила более 47 тысяч рублей.

Злоумышленники продали похищенное имущество своему знакомому, потратив вырученные средства на личные нужды.