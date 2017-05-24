Двое мужчин обокрали в Кеми жд предприятие

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18:00, 24 Мая 2017

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В Карелии транспортные полицейские раскрыли хищение имущества организации транспортной инфраструктуры.

Сотрудники линейного отдела полиции на станции Кемь выявили двух жителей Лоухского района Республики Карелия 1980 и 1986 годов рождения, подозреваемых в краже. Ранее один из подозреваемых уже привлекался к уголовной ответственности за совершение аналогичных преступлений.

Мужчины украли на территории одного из  предприятий железной дороги рельсосверлильный станок и два кислородных баллона.

Общая сумма ущерба, причиненная транспортной компании составила более 47 тысяч рублей.

Злоумышленники продали похищенное имущество своему знакомому, потратив вырученные средства на личные нужды.

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