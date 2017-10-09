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Новости. Криминал
14:22, 09 Октября 2017

Двое мужчин жестоко избили посетителя бара в Петрозаводске

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Ночью 7 октября в одном из баров Петрозаводска был жестоко избит мужчина, сообщает карельское отделение Росгвардии.

В 03.00 на тревожный вызов из бара на улице Ровио выехал наряд вневедомственной охраны. На месте были задержаны двое мужчин 23 и 24 лет, которые подозреваются в нанесении телесных повреждений.

38-летнего потерпевшего с переломами и сотрясением мозга увезла скорая помощь. Задержанные переданы полицейским.

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Комментарии

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Попов
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Когда эти гадюшники по закрываются в Петрозаводске? Сколько сотрясений, изнасилований, краж, пьянства,блуда всякоеще надобно?
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