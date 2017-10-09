Двое мужчин жестоко избили посетителя бара в Петрозаводске

Ночью 7 октября в одном из баров Петрозаводска был жестоко избит мужчина, сообщает карельское отделение Росгвардии.

В 03.00 на тревожный вызов из бара на улице Ровио выехал наряд вневедомственной охраны. На месте были задержаны двое мужчин 23 и 24 лет, которые подозреваются в нанесении телесных повреждений.

38-летнего потерпевшего с переломами и сотрясением мозга увезла скорая помощь. Задержанные переданы полицейским.