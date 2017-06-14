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17:00, 14 Июня 2017

Двое рабочих упали с высоты при строительстве "Леруа Мерлен" в Петрозаводске

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Двое рабочих госпитализированы после падения с высоты со стройплощадки гипермаркета "Леруа Мерлен" в Петрозаводске.

Как сообщили в МЧС Карелии, 13 июня в 16.52 у дома №49 по Лесному проспекту двое рабочих выполняли работы на глубине 10 метров – строили резервуар.

Окончив работы, мужчины стали подниматься через колодец по деревянной лестнице. Лестница не выдержала веса двух человек и сломалась.

В результате мужчины упали вниз с огромной высоты. При падении один из рабочих получил перелом ноги, второй – травму головы.

На место происшествия прибыли сотрудники МЧС и медики, которые спустились в колодец, оказали помощь пострадавшим.

После рабочих подняли наверх с помощью альпинистского снаряжения, на жестких носилках.

На место происшествия прибыла скорая, и пострадавшие были госпитализированы.

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Комментарии

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Гарик
2017-06-14 17:02:57
Ну вот и инвесторы пришли..)) Карелы не выдерживают нагрузок))
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