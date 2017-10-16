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Новости. Спорт
07:25, 16 Октября 2017

Двоеборцев планируют тренировать на юге Карелии

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Отделение по прыжкам на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья может появиться в сортавальской ДЮСШ.

Предложение по открытию нового отделения в спортшколе озвучил руководитель республиканской федерации прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья, тренер Вадим Лисовский на встрече с главой Карелии Артуром Парфенчиковым в Единый день приема граждан в Сортавале.

По задумке тренера, необходимо заменить существующий трамплин для прыжков на более высокий и современный, который позволит проводить тренировки уже подготовленных спортсменов. Глава региона поддержал проект, отметив, что данный вид спорта практически эксклюзивный, поэтому здесь можно создать уникальную базу для его развития, сообщается на сайте правительства.

Как пишет ИА "Республика" , в Сортавале начаты работы по строительству лыжного трамплина. Сдача объекта намечена на весну 2018 года.

Так, в ноябре 2016 года в Сортавале открыли первый из трех планируемых лыжных трамплинов в парке Ваккосалми. Высота объекта составляет 10 метров. Новое спортивное возведение будет вторым по счету и немного выше, что позволит тренировать уже опытных лыжников. Третий остается пока лишь на бумаге, но уже известно, он станет самым высоким трамплином в городе, сообщает ИА "Республика".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2017-10-16 09:24:16
Дожили, что трамплинов нет. Сортавальская школа была одной из лучших в стране. В Сулажгоре 45-метровый трамплин был.
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