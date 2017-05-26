"Двойка" изменит движение из-за атмосферной колонны, выпущенной на "Петрозаводскмаше"

Троллейбус №2 в столице Карелии изменит движение в выходные из-за отгрузки атмосферной колонны с "Петрозаводскмаша".

В целях обеспечения безопасности дорожного движения при транспортировке крупногабаритного груза по ул. Зайцева с 09.00 до 15.00 27 мая и 28 мая будет изменен путь следования троллейбуса № 2: "к/ст. Лыжная – ул. Лыжная – ул. Ровио – пр. Комсомольский – ул. Красноармейская – пл. Гагарина – пр. Ленина – ул. Кирова – наб. Варкауса – ул. Московская – депо – ул. Московская – наб. Варкауса – ул. Кирова – пр. Ленина – пл. Гагарина – ул. Красноармейская – пр. Комсомольский – ул. Ровио –к/ст. Лыжная".

Отгружаемая атмосферная колонна предназначена для Московского НПЗ, на котором компания "Газпром нефть" проводит проект комплексной . Атмосферная колонна представляет собой крупногабаритное изделие: общая высота превышает 66 метров, максимальный внутренний диаметр 6,5 метров, масса в собранном виде 385 тонн.

В соответствии с требованиями транспортировки оборудование поставляется в разобранном виде: две секции массой около 110 и 190 тонн и внутрикорпусные устройства.