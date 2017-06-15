Двух петрозаводчан заставили отработать украденные товары для животных

Назначено наказание молодым людям за кражу товаров для животных в одном из зоомагазинов Петрозаводска, сообщили в городском суде.

Петрозаводским городским судом вынесен приговор в отношении двух молодых людей, которые в ноябре прошлого года совместно с товарищем через взломанные двери проникли в один из зоомагазинов Петрозаводска и похитили товары для животных на общую сумму свыше 50 тысяч рублей.

Судом назначено наказание в виде 300 часов обязательных работ каждому.