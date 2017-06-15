18:00, 15 Июня 2017
Двух петрозаводчан заставили отработать украденные товары для животных
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Назначено наказание молодым людям за кражу товаров для животных в одном из зоомагазинов Петрозаводска, сообщили в городском суде.
Петрозаводским городским судом вынесен приговор в отношении двух молодых людей, которые в ноябре прошлого года совместно с товарищем через взломанные двери проникли в один из зоомагазинов Петрозаводска и похитили товары для животных на общую сумму свыше 50 тысяч рублей.
Судом назначено наказание в виде 300 часов обязательных работ каждому.
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