09:30, 10 Июня 2017
Двух выпускников выгнали с ЕГЭ по русскому языку в Карелии
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Более 3 тысяч выпускников карельских школ сдали ЕГЭ по русскому языку, два человека удалены с экзамена, сообщает министерство образования региона.
Единый государственный экзамен по русскому языку состоялся 9 июня, его сдавали более 3 тысяч карельских выпускников. Для сдачи были подготовлены 46 пунктов, в большинстве из них использовались новые технологии печати и сканирования материалов в аудиториях.
В Петрозаводске и Костомукше за наличие справочных материалов с экзамена были удалены два участника. Результаты нарушителей аннулированы, получить аттестат в текущем году они не смогут. Других нарушений в процессе проведения экзамена не выявлено.
Результаты экзамена станут известны участникам не позднее 27 июня.
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