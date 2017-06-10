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09:30, 10 Июня 2017

Двух выпускников выгнали с ЕГЭ по русскому языку в Карелии

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Более 3 тысяч выпускников карельских школ сдали ЕГЭ по русскому языку, два человека удалены с экзамена, сообщает министерство образования региона.

Единый государственный экзамен по русскому языку состоялся 9 июня, его сдавали более 3 тысяч карельских выпускников.  Для сдачи были подготовлены 46 пунктов,  в большинстве  из них использовались новые технологии печати и сканирования материалов в аудиториях. 

В Петрозаводске и Костомукше за наличие справочных материалов с экзамена были удалены два участника. Результаты нарушителей аннулированы, получить аттестат в текущем году они не смогут. Других нарушений в процессе проведения экзамена не выявлено.

Результаты экзамена станут известны участникам не позднее 27 июня.

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