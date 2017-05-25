10:22, 25 Мая 2017
Двухкомнатные квартиры на Древлянке-8 всего за 2 млн рублей
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Новые дома, новые планировки, новые цены! Квартиры теперь от 1 500 000 рублей!
Мы постарались создать для вас комфортные условия для жизни в экорайоне Древлянка-8. Строительство новых домов еще не завершилось, и мы продолжаем совершенствовать качество домов, планировки квартир, инфраструктуру микрорайона.
Представляем вам 8 абсолютно новых планировок квартир.
Новый подход к планированию комфортной жизни!
Смотреть новые планировки в Доме №14 (3 и 4 подъезд)
Подробности на сайте: neo-city.ru.
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