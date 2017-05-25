Двухкомнатные квартиры на Древлянке-8 всего за 2 млн рублей

Новые дома, новые планировки, новые цены! Квартиры теперь от 1 500 000 рублей!

Мы постарались создать для вас комфортные условия для жизни в экорайоне Древлянка-8. Строительство новых домов еще не завершилось, и мы продолжаем совершенствовать качество домов, планировки квартир, инфраструктуру микрорайона.

Представляем вам 8 абсолютно новых планировок квартир.

Новый подход к планированию комфортной жизни!

Смотреть новые планировки в Доме №14 (3 и 4 подъезд)