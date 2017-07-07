Двум тысячам жителей Карелии предложили обследовать сердце

В Карелии стартовало исследование "Эпидемиология сердечно-Сосудистых заболеваний", разработанное Государственным научно-исследовательским центром профилактической медицины.

Главная цель мероприятия – выявить распространенность и причины развития хронических неинфекционных заболеваний, которые являются основной причиной смертности в нашей республике.

В этом году исследование проводится в Рязанской и Омской областях, Республике Карелия и Краснодарском крае.

Исследование проводят специалисты городской поликлиники № 1 Петрозаводска и Центра медицинской профилактики Республики Карелия, которые уже прошли обучение соответствующим методикам.

Участвовать в профилактическом исследовании будут 2 тысячи человек. Это жители Петрозаводска и двух районов Карелии – Кондопожского и Пряжинского – в возрасте от 25 до 64 лет, определенные случайной выборкой.

Все они получат письма за подписью главного врача первой поликлиники Михаила Стоцкого, содержащие информацию об исследовании, приглашение принять в нем участие и телефоны, по которым можно записаться для его прохождения.

Участников случайной выборки проанкетируют, измерят у них артериальное давление, массу тела и рост, снимут ЭКГ и произведут забор крови. Все исследования будут осуществляться в научно-исследовательском центре Минздрава РФ в Москве.