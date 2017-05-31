"Единая Россия" 15 июня назовет своего кандидата на выборах главы Карелии

В карельском отделении "Единой России" 15 июня состоится тайное голосование по выбору кандидата для участия в выборах главы Карелии.

В Сортавале 27 мая состоялся третий форум секретарей "Единой России" по определению кандидата от партии на должность главы Карелии. В праймериз участвовали депутат Заксобрания Анна Лопаткина, ректор ПетрГУ Анатолий Воронин, врио главы Карелии Артур Парфенчиков.

Как рассказал руководитель исполнительного комитета регионального отделения партии "Единая Россия" в Карелии Геннадий Сараев, по регламенту процедуры, каждый участник предварительного голосования должен принять участие во встречах с секретарями не менее 50% первичных и местных отделений "ЕР", действующих на территории республики.

Из 318 секретарей в обсуждении приняли участие 264 секретаря первичных и местных отделений.

"Таким образом 83% было охвачено в ходе этих форумов", - сказал Геннадий Сараев.

Имя кандидата от "Единой России" станет известно по итогам тайного голосования делегатов конференции регионального отделения, которая пройдёт в Петрозаводске 15 июня. В бюллетене будут три имени: Анна Лопаткина, Анатолий Воронин, Артур Парфенчиков.

Выборы главы Карелии предполагается назначить на 10 сентября. Официальную дату должны назначить депутаты Заксобрания Карелии на внеочередном заседании 8 июня.