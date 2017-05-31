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10:20, 31 Мая 2017

"Единая Россия" 15 июня назовет своего кандидата на выборах главы Карелии

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В карельском отделении "Единой России" 15 июня состоится тайное голосование по выбору кандидата для участия в выборах главы Карелии.

В Сортавале 27 мая состоялся третий форум секретарей "Единой России" по определению кандидата от партии на должность главы Карелии. В праймериз участвовали депутат Заксобрания Анна Лопаткина, ректор ПетрГУ Анатолий Воронин, врио главы Карелии Артур Парфенчиков.

Как рассказал руководитель исполнительного комитета регионального отделения партии "Единая Россия" в Карелии Геннадий Сараев, по регламенту процедуры, каждый участник предварительного голосования должен принять участие во встречах с секретарями не менее 50% первичных и местных отделений "ЕР", действующих на территории республики.

Из 318 секретарей в обсуждении приняли участие 264 секретаря первичных и местных отделений.

"Таким образом 83% было охвачено в ходе этих форумов", - сказал Геннадий Сараев.

Имя кандидата от "Единой России" станет известно по итогам тайного голосования делегатов конференции регионального отделения, которая пройдёт в Петрозаводске 15 июня. В бюллетене будут три имени: Анна Лопаткина, Анатолий Воронин, Артур Парфенчиков.

Выборы главы Карелии предполагается назначить на 10 сентября. Официальную дату должны назначить депутаты Заксобрания Карелии на внеочередном заседании 8 июня.

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Комментарии

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User
2017-05-31 12:28:25
uurr
2017-05-31 12:13:54
Теперь все куда проще. Народ не верит никому. Докатились и похоже, что достали народ окончательно. Разговаривая с людьми, слышу, что на выборы не пойдут. Во как!
новый
2017-05-31 11:48:36
Банкет где будет по поводу избрания? Вечно тянут до последнего дня, потом бегают и поправки в меню вносят. Левин в этом плане молодец был - всё четко и вовремя.
gaudealis
2017-05-31 11:43:10
Долой вышеперечисленных кандидатов!
Милонова к нам пусть пришлют. Для полного маразма. Нам всё равно уже нечего терять.
deep
2017-05-31 11:13:58
Цирк. Аль клоунада? И это за наши налоги.
michail
2017-05-31 10:55:41
Чего ждать и выбирать и ежу уже давно понятно, что кандидатом будет путинский назначенец Парфенчиков.
новый
2017-05-31 10:53:24
Лопаткина вернется в Исландию.
Гарик
2017-05-31 10:47:00
Может кто то вернется в Москву??
Петрович
2017-05-31 10:30:34
Побольше бы кандидатов насобирали бы, чтобы демократичней выглядило, цыркачи вы наши "едросы".
Zim
2017-05-31 10:24:02
Интересно кто это будет? Может быть Лопаткина?
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