"Единая Россия" предложила штрафовать на 5 млн за ложь в соцсетях

"Единая Россия" анонсировала законопроект, наказывающий на ложные сведения в соцсетях штрафом до 5 млн рублей. Автором инициативы стал сын Михаила Боярского.

Фракция "Единая Россия" анонсировала законопроект, устанавливающий штрафы до 5 млн рублей за размещение недостоверной информации в соцсетях. Об этом сообщает РБК со ссылкой на законопроект.

"Размер штрафа для физических лиц составит от 3 млн до 5 млн руб., для юридических — от 30 млн до 50 млн руб.", - сказано в сообщении.

Отмечается, что при подготовке законопроекта был использован опыт Германии, где также "введены в действие жесткие меры за такого рода правонарушения".

"Так, например, Федеративная Республика Германия идет по пути достаточно жесткого законодательного регулирования, где административные санкции за нарушение аналогичных требований предлагается установить на уровне от 500 тыс. до 5 млн евро", — говорится в пояснительной записке.

Авторы законопроекта предлагают дополнить КоАП "специальным составом административного правонарушения, устанавливающим административную ответственность за нарушение администратором социальной сети обязанностей, возложенных на него федеральным законом".

Такие изменения следует рассматривать как "превентивные меры, направленные на предотвращение совершения указанных правонарушений — на устранение из общедоступного информационного пространства информации, распространение которой запрещено российским законодательством, при этом избегая блокировок таких информационных ресурсов", — говорится в записке.

Если такой закон будет принят, он должен вступит в силу 1 января 2018 года, отмечается в документе.

Один из авторов законопроекта — единорос Сергей Боярский уточнил, штрафы за отказ удалять противоправную информацию не будут касаться пользователей.

По словам Боярского, под физическими лицами, для которых предусмотрен штраф от 3 до 5 млн рублей, следует понимать владельцев социальных сетей, а не "единичного пользователя социальной сети", об этом он сказал РБК. Речь не идет о том, что пользователь социальной сети может быть подвергнут административному наказанию, пояснил он.

"Мы вменяем в обязанность социальным сетям, которые, по закону, являются операторами распространения информация, создание внутри своих структур административно-контролирующего органа, с помощью которого возможно будет пожаловаться на порочащую честь и достоинство информацию", — уточнил Боярский.

На вопрос РБК, будут ли приглашены к обсуждению этого законопроекта представители социальных сетей, Сергей Боярский ответил, что к обсуждению будут привлечены "все заинтересованные в этом вопросе стороны".