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12:50, 17 Июня 2017

Единый реестр проведения земляных работ создадут в Петрозаводске

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Компьютерная программа позволит эффективно контролировать сроки и качество выполнения ремонтных работ на территории города, сообщили в мэрии Петрозаводска.

Об этом шла речь в ходе рабочего совещания по вопросам благоустройства городских территорий.

Одной из основных стала тема устранения последствий земляных работ, которые проводят строительные, монтажные и другие организации. Как сообщила и.о. заместителя главы Петрозаводского городского округа - председатель комитета ЖКХ администрации Петрозаводска Юлия Мизинкова, к настоящему время завершена инвентаризация мест разрытий за 2015 - 2016 годы.

"Есть компьютерная программа, с помощью которой можно создать базу данных о всех местах проведения земляных работ, но ее программное обеспечение нуждается в модернизации. Модернизация сейчас проводится, и уже в следующем году мы создадим единый реестр, по которому можно будет легко отслеживать полные данные обо всех точках проведения земляных работ, производителях работ, их обязательствах перед городом", - сказала председатель комитета ЖКХ.

 

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