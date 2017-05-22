Эко-умные каникулы с музеем-заповедником "Кижи"

Впереди долгожданные летние каникулы, а это значит, что можно провести несколько "умных дней" с музеем-заповедником "Кижи".

5, 6, 7, 8 и 9 июня с 10.00 до 16.00 приглашаем детей от 7 до 12 лет принять участие в музейно-образовательной программе "Эко-умные каникулы".

Программа этого сезона посвящена Году экологии. Партнерами программы станут Национальная библиотека Республики Карелия и Республиканский эколого-биологический центр им. Кима Андреева.

Детей ждут знакомство с музейными кладовыми фондохранилища музея-заповедника "Кижи", музейные приключения на экспозициях, игры и мастер-классы по изготовлению сувениров в различных техниках.

Впервые в программе "Умных каникул" запланирована поездка на остров Кижи. Дети познакомятся с богатейшим природным комплексом заповедного острова, узнают принципы раздельного сбора мусора, посетят уникальный Аптекарский огород, встретятся с кижскими мастерами. Увлекательное путешествие 9 июня на остров Кижи подарит незабываемые впечатления!

Стоимость участия в программе в г. Петрозаводске: 600 руб./чел. (1 день). Стоимость участия в программе с выездом на о. Кижи: 2075 руб./чел. (9 июня).

Предварительная запись по тел.: 79 98 76.

На правах рекламы