Новости. Культура
14:01, 22 Мая 2017

Эко-умные каникулы с музеем-заповедником "Кижи"

По теме

Эко-умные каникулы с музеем-заповедником "Кижи"
22.05.17 14:01
Игры детей возле энергетических объектов могут обернуться страшной бедой
22.05.17 11:07
Петрозаводский университет разрешит посмотреть на небо через телескопы
19.05.17 16:37
Все новости
Загрузка...

Впереди  долгожданные  летние каникулы, а это значит, что можно  провести  несколько "умных дней" с музеем-заповедником "Кижи".

5, 6, 7, 8 и 9 июня  с 10.00 до 16.00 приглашаем детей от 7 до 12 лет принять участие в  музейно-образовательной программе  "Эко-умные каникулы".

Программа этого сезона посвящена Году экологии. Партнерами программы станут Национальная библиотека Республики Карелия и Республиканский эколого-биологический центр им. Кима Андреева.

Детей ждут знакомство с музейными кладовыми  фондохранилища  музея-заповедника "Кижи", музейные приключения на экспозициях, игры и мастер-классы по изготовлению сувениров в различных техниках.

Впервые в программе "Умных каникул" запланирована поездка на остров Кижи. Дети познакомятся с богатейшим природным комплексом заповедного острова, узнают принципы раздельного сбора мусора, посетят уникальный Аптекарский огород, встретятся с кижскими мастерами. Увлекательное путешествие 9 июня на остров Кижи подарит незабываемые впечатления!

Стоимость участия в программе в г. Петрозаводске: 600 руб./чел. (1 день). Стоимость  участия в программе с выездом на о. Кижи: 2075 руб./чел. (9 июня).                                  

Предварительная запись по тел.: 79 98 76.

На правах рекламы

 

По теме

Эко-умные каникулы с музеем-заповедником "Кижи"
22.05.17 14:01
Игры детей возле энергетических объектов могут обернуться страшной бедой
22.05.17 11:07
Петрозаводский университет разрешит посмотреть на небо через телескопы
19.05.17 16:37
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
17.05.2017, 14:04
Как меня пытались выдать замуж
15.05.2017, 12:00
Семь чудес дела Алиханова
18.05.2017, 10:15
СЕМЬ ДНЕЙ ГУБЕРНАТОРА: "Своих детей пристраивать в Карелии не буду"
17.05.2017, 18:20
"Когда мальчик засыпал, дядя Витя расчехлял свою боеголовку и переходил в наступление"
19.05.2017, 19:40
Редкий снимок молодой Аллы Пугачевой "взорвал" Сеть
19.05.2017, 13:02
Глава Минфина Карелии Ирина Ахокас отправлена в отставку

Аналитика

Сегодня 10:35
Капитал
Один день из жизни руководителя отдела продаж ПКФ "Слово"
Отличительная черта современного производства – владение новыми технологиями. А технологии реализуют люди. Как это происходит в сфере автосервиса, мы показываем через рубрику "Один день из жизни ПКФ "Слово".
Как спасти карельскую авиацию 5
19.05.2017 11:00
СЕМЬ ДНЕЙ ГУБЕРНАТОРА: "Своих детей пристраивать в Карелии не буду" 7
18.05.2017 10:15
"Человек верит власти один раз" 20
16.05.2017 10:45
Семь чудес дела Алиханова 8
15.05.2017 12:00
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 10:21
Личное мнение
Прощание с лыжами, суд по Дмитриеву, земля для нужд
Главные события минувшей недели в обзоре журналиста Евгения Белянчикова.
Как меня пытались выдать замуж 11
17.05.2017 14:04
Управляющая компания переоценила свои силы? - Часть 2 3
17.05.2017 13:00
Управляющая компания переоценила свои силы? - Часть 1
16.05.2017 13:05
архив чтиво

Медиа

в Петрозаводске был торжественно открыт мотосезон-2017
20.05.2017 16:55
все фото и видео

Афиша

Завтра в театрах (2)
Про мою маму и меня
Беда от нежного сердца
Концерты (1)
Елена Ваенга
В кинотеатрах (9)
Меч короля Артура
Чужой: Завет
Стражи Галактики. Часть 2
Большой
Прочь
Трио в перьях
детям
Охотник с Уолл-стрит
Доспехи бога: В поисках сокровищ
Голос из камня
Вся афиша полностью

Опрос

Что должно быть на Онежской набережной?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»