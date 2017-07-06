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Новости. Политика
13:41, 06 Июля 2017

Экс-чиновник Минсельхоза РФ перешел на работу в представительство Карелии при президенте

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Бывший директор департамента животноводства и племенного дела Министерства сельского хозяйства РФ Владимир Лабинов стал замдиректора ГКУ РК "Представительство Карелии при президенте РФ" по социально-экономическим проектам.

В гостинице "Карелия" 6 июля состоялось совещание по вопросам развития аквакультуры в Карелии под руководством заместителя главы республики по вопросам стратегического развития Владимира Тимофеева.

"Владимир Александрович Лабинов он сейчас мой заместитель, а до этого работал всю свою сознательную жизнь работал директором департамента животноводства и племенного дела Министерства сельского хозяйства России. Он тему, в том числе акакульутры знает", - сказал Владимир Тимофеев.

В материалах к совещанию указано, что Владимир Лабинов является заместителем директора ГКУ РК "Представительство Карелии при президенте РФ" по социально-экономическим проектам.

Владимир Лабинов родился 3 ноября 1963 г. пос. Ибреси Ибресинского района Чувашской республики. Окончил: 1985 г. - Московскую ветеринарную академию им. К.И.Скрябина 2000 г. - Российскую академию государственной службы при Президенте Российской Федерации Кандидат сельскохозяйственных наук Квалификация, специальность по диплому: зоотехния, зооинженер, государственное и муниципальное управление, менеджер.

1985 - 1985 - зоотехник Совхоза "Починковский"
1987 - 1996 - старший зоотехник-селекционер, главный технолог по животноводству Племенного птицеводческого завода "Смена"
1996 - 1997 - заместитель исполнительного директора Росплемобъединения
1997 - 2000 - заместитель руководителя Департамента животноводства и племенного дела Министерства сельского хозяйства и продовольствия Российской Федерации.
2000 - 2010 - менеджер, руководитель группы по исследованиям Финансового управления ОАО "Вимм-Билль-Данн" (по совместительству).
2000 - 2012 - исполнительный директор НКО "Российский союз предприятий молочной отрасли".
2012 - 2016. - директор Департамента животноводства и племенного дела Министерства сельского хозяйства Российской Федерации.
Женат, трое детей – сын и две дочери. Увлекается разведением цветов, в основном гладиолусов, спортивным плаванием.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Онего
2017-07-06 14:12:04
Представительству Карелии при президенте РФ Очень нужен специалист племенного дела....
Гость
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