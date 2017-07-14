Экс-чиновник Минсельхоза РФ стал советником Парфенчикова

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Новости. Общество
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Бывший директор департамента животноводства и племенного дела Министерства сельского хозяйства РФ Владимир Лабинов назначен советником главы Карелии.

Об этом "Столице на Онего" рассказал источник в администрации главы Карелии.

"Лабинов недавно был назначен на должность советника", - сказал он.

Отметим, что 6 июля Владимир Лабинов представлялся замдиректора ГКУ РК "Представительство Карелии при президенте РФ" по социально-экономическим проектам.

Владимир Лабинов родился 3 ноября 1963 г. пос. Ибреси Ибресинского района Чувашской республики. Окончил: 1985 г. - Московскую ветеринарную академию им. К.И.Скрябина 2000 г. - Российскую академию государственной службы при Президенте Российской Федерации Кандидат сельскохозяйственных наук Квалификация, специальность по диплому: зоотехния, зооинженер, государственное и муниципальное управление, менеджер.

1985 - 1985 - зоотехник Совхоза "Починковский"

1987 - 1996 - старший зоотехник-селекционер, главный технолог по животноводству Племенного птицеводческого завода "Смена"

1996 - 1997 - заместитель исполнительного директора Росплемобъединения

1997 - 2000 - заместитель руководителя Департамента животноводства и племенного дела Министерства сельского хозяйства и продовольствия Российской Федерации.

2000 - 2010 - менеджер, руководитель группы по исследованиям Финансового управления ОАО "Вимм-Билль-Данн" (по совместительству).

2000 - 2012 - исполнительный директор НКО "Российский союз предприятий молочной отрасли".

2012 - 2016. - директор Департамента животноводства и племенного дела Министерства сельского хозяйства Российской Федерации.

Женат, трое детей – сын и две дочери. Увлекается разведением цветов, в основном гладиолусов, спортивным плаванием.

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