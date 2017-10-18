Экс-глава аппарата парламента Карелии перешел в министерство образования

Бывший руководитель аппарата Законодательного собрания Карелии и экс-начальник управления экономики и инвестиционной политики мэрии Петрозаводска Андрей Шевяков перешел на работу в министерство образования республики.

"Шевяков возглавил управление правового, финансового обеспечения и организационной работы", - рассказали "Столице на Онего" в ведомстве.

Отметим, что в разные годы Андрей Шевяков был советником главы республики по экономическим вопросам, руководителем аппарата карельского парламента, заместителем председателя комитета по вопросам экономики - начальником управления экономики и инвестиционной политики мэрии Петрозаводска и др.