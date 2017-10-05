Экс-глава Карелии Нелидов в суде рассказал, как стал директором музея "Кижи"

Бывший директор музея "Кижи" Андрей Нелидов дал первые показания в горсуде Петрозаводска и рассказал, какую роль в его деле сыграли советник Иван Романов и кижские торговцы.

Нелидов начал свои показания с событий 2013 года, когда он был назначен на должность директора музея-заповедника "Кижи". По его словам, первоначально на этот пост претендовал Иван Романов. Однако его кандидатура по нескольким причинам не была поддержана, в том числе, коллегия Минкультуры РФ отвергла представленную Романовым Концепцию развития музея-заповедника "Кижи". Впоследствии, как утверждает Нелидов, министр культуры РФ Владимир Мединский предложил ему стать директором этого учреждения.

"В дальнейшем я находился какое-то время в Санкт-Петербурге у полпреда СЗФО Николая Винниченко, у нас состоялся разговор о каких-то возможных развитиях событий по моему виду деятельности, - рассказывает Нелидов. – Потому что к тому времени я был как бы безработный. После должности главы республики я долгое время по состоянию здоровья не мог определиться, где же все-таки мне было бы лучше до пенсии доработать. В это время в полпредстве был со своим рабочим визитом министр культуры Мединский, и зашел разговор о музее-заповеднике "Кижи", - рассказал бывший губернатор.

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