Экс-глава Минприроды РК: "Я от души старался"

Уволенный с должности министра по природопользованию и экологии Карелии Виктор Чикалюк прокомментировал свою отставку.

Как уже сообщалось, министр по природопользованию и экологии республики Виктор Чикалюк 23 мая ушел в оставку. э

Эту должность он занял в июле 2012 года, после назначения двумя месяцами раньше главой Карелии Александра Худилайнена, вместе с которым Виктор Чикалюк, лесник по образованию, когда-то работал в Гатчине. Именно Худилайнен и пригласил в 2010-2012 годах работавшего в Москве заместителем руководителя Рослесхоза Чикалюка, в Карелию.

Вечером 23 мая мы позвонили бывшему министру и поинтересовались, куда и кем он пойдет трудиться?

Подробнее читайте в материале Светланы Лысенко на страницах деловой интернет-газеты "Вести Карелии".