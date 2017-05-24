Экс-глава Минприроды РК: "Я от души старался"

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14:41, 24 Мая 2017

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Уволенный с должности министра по природопользованию и экологии Карелии Виктор Чикалюк прокомментировал свою отставку.

Как уже сообщалось, министр по природопользованию и экологии республики Виктор Чикалюк 23 мая ушел в оставку. э

Эту должность он занял в июле 2012 года, после назначения двумя месяцами раньше главой Карелии Александра Худилайнена, вместе с которым Виктор Чикалюк, лесник по образованию, когда-то работал в Гатчине. Именно Худилайнен и пригласил в 2010-2012 годах работавшего в Москве заместителем руководителя Рослесхоза Чикалюка, в Карелию.

Вечером 23 мая мы позвонили бывшему министру и поинтересовались, куда и кем он пойдет трудиться?

Подробнее читайте в материале Светланы Лысенко на страницах деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
новый
2017-05-24 14:54:15
Пристроится лесничим в Сиверском лесу.
Гарик
2017-05-24 14:49:44
Прощай, милый друг!! Написал заявление по собств.желанию , дал слабину ,теперь трудись в Гатчине старшим лесником )))Карелия тебя не забудет...но и не вспомнит))
Гость
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