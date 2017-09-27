Экс-глава Минстроя Карелии ответил на обвинения в срыве программы по аварийному жилью

Бывший министр строительства, ЖКХ и энергетики Карелии Дмитрий Матвиец не согласен с обвинениями, что он несет ответственность за невыполнение планов расселения аварийного жилья.

Об этом он заявил сегодня на заседании парламентского комитета по законности и правопорядку, где обсуждал вопрос о новом назначении Матвийца. Глава Карелии Артур Парфенчиков внес его кандидатуру в парламент для согласования в должности министра экономического развития и промышленности.

Против этого назначения выступил депутат Андрей Рогалевич, поставивший в упрек кандидату его работу на предыдущей должности главы Минстроя. Депутат напомнил, о том, что бывший глава Карелии Александр Худилайнен получил выговор от президента РФ за срыв программы расселения аварийного жилья, но и после его отставки республика остается в списке отстающих регионов, сообщают "Вести Карелии".

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