Экс-главврач Крупенькина получила условный срок и штраф в 9 млн рублей за взяточничество

В Карелии бывший главный врач Калевальской районной больницы Светлана Крупенькина осуждена за получение взятки.

Городской суд Петрозаводска признал ее виновной в совершении преступления, предусмотренного п. ч. 5 ст. 290 УК РФ.

Как установлено в судебном заседании, Крупенькина в 2014-2016 годах получила от посредника, действовавшего в интересах руководителя трех коммерческих организаций, осуществляющих поставку медикаментов и товаров медназначения, взятку на сумму 559 тыс 950 рублей, являющуюся частью взятки в размере 615 тыс 450 рублей.

"Деньги она получала за заключение договоров и контрактов по результатам проведенных аукционов в электронной форме, за организацию заключения договоров и контрактов на суммы не более 100 тысяч рублей без проведения торгов, а также согласование документов для перечисления оплаты по договорам и контрактам со счета Калевальской ЦРБ на счета указанных фирм и за ускорение перечисления денежных средств", - отметили в пресс-службе прокуратуры Карелии.

Суд приговорил Крупенькину к 7 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 5 лет, со штрафом в 15-кратном размере взятки (более 9 млн рублей).

Суд лишил ее права на 3 года занимать должности в государственных органах и органах местного самоуправления, связанные с исполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций.