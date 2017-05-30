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06:40, 30 Мая 2017

Экс-сотрудник УФМС Карелии Марышев отправился в колонию за взятки

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Бывший сотрудник УФМС России по республике Сергей Марышев осужден за взятку на два года.

По данным карельский прокуратуры, Марышев признан виновным по ч. 2 ст. 290 УК РФ ("Получение должностным лицом лично взятки в виде денег за совершение действий в пользу представляемых взяткодателем лиц, если указанные действия входят в служебные полномочия должностного лица, в значительном размере").

Как установил городской суд Петрозаводска, в 2015 году сотрудник УФМС получил от взяткодателя лично 60 тыс. рублей за содействие в беспрепятственном получении государственной услуги по выдаче разрешения на временное проживание в России иностранным гражданам. Полученными в качестве взятки деньгами он распорядился по собственному усмотрению.

"Суд приговорил Марышева к 2 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере 600 тысяч рублей, с лишением права занимать должности в государственных органах и органах местного самоуправления. Осужденный взят под стражу в зале суда", - рассказали в пресс-службе прокуратуры Карелии.

Приговор не вступил в законную силу.

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