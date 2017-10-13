Экс-сотрудники управления Госавтодорнадзора Карелии пойдут под суд за взятки на 6 млн рублей

Управление СК РФ в Карелии расследовало дело в отношении замначальника отдела автотранспортного и автодорожного надзора УГАДН и начальника отдела кадрового, правового и организационно-аналитического обеспечения ведомства.

Обвиняемым являются Денис Краснопевцев и Евгений Шелковников.

По версии следствия, в 2016 году обвиняемые получали взятки от предпринимателей, занимающихся грузоперевозками, за освобождение от административной ответственности за нарушение правил перевозки грузов и не помещение транспортных средств на штрафную стоянку. Общая сумма взяток составила более 6 миллионов рублей.

Преступления раскрыты в результате совместных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, проведенных следователями СК, сотрудниками ФСБ по Республике Карелия и сотрудниками УЭБиПК МВД по Республике Карелия.

По ходатайству следователя судом в отношении обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Наказание за данные преступления предусмотрено в виде лишение свободы на срок до 15 лет.