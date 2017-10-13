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Новости. Криминал
11:01, 13 Октября 2017

Экс-сотрудники управления Госавтодорнадзора Карелии пойдут под суд за взятки на 6 млн рублей

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Управление СК РФ в Карелии расследовало дело в отношении замначальника отдела автотранспортного и автодорожного надзора УГАДН и начальника отдела кадрового, правового и организационно-аналитического обеспечения ведомства.

Обвиняемым являются Денис Краснопевцев и Евгений Шелковников.

По версии следствия, в 2016 году обвиняемые получали взятки от предпринимателей, занимающихся грузоперевозками, за освобождение от административной ответственности за нарушение правил перевозки грузов и не помещение транспортных средств на штрафную стоянку. Общая сумма взяток составила более 6 миллионов рублей.

Преступления раскрыты в результате совместных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, проведенных следователями СК, сотрудниками ФСБ по Республике Карелия и сотрудниками УЭБиПК МВД по Республике Карелия.

По ходатайству следователя судом в отношении обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Наказание за данные преступления предусмотрено в виде лишение свободы на срок до 15 лет.

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Комментарии

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sherhan2
2017-10-13 12:31:56
Надо брать пример:
"10 тысяч чиновников расстреляны в Китае по обвинению в коррупции".
кир
2017-10-13 12:13:10
Выход простой и проверенный - пару показательных казней взяточников. Ну, вот вы опять не готовы и будете трындеть о европейских правах человека.
"Мильоны - вас. Нас - тьмы, и тьмы, и тьмы.
Попробуйте, сразитесь с нами!
Да, скифы - мы! Да, азиаты - мы,
С раскосыми и жадными очами!" Александр Блок.
Гарик
2017-10-13 11:08:44
Понатащили всякого "хлама " в Карелию,разворовали всё ,теперь еще корми их на зонах . А сколько ещё посадить придется из нынешних приезжих управленцев )))
Lana
2017-10-13 11:29:05
Гарик,
А что "свои" не воруют и взятки не берут?
Гарик
2017-10-13 12:48:44
Lana, И "свои " воруют , только меньше попадаются , т.к к власти ближе ,лучше ориентируются )))
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