Экс-участник "Иванушек International" госпитализирован в тяжелом состоянии

Экс-вокалист группы "Иванушки International" Олег Яковлев находится в тяжелом состоянии в реанимации, сообщила гражданская жена артиста Александра Куцевол

"У Олега диагностировали двухстороннее воспаление легких, он находится в реанимации, ночью его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких", — сказала собеседница РИА Новости.

Олег Яковлев стал полноправным солистом "Иванушек" после того, как в начале 1998 года группу покинул Игорь Сорин. Первой песней для Яковлева стала одна из самых популярных композиций группы — "Тополиный пух". В 2013 году он покинул коллектив, сосредоточившись на сольной карьере.