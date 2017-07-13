Эксперт похвалил Парфенчикова и его команду за желание работать в соцсетях

На минувшей неделе Артур Парфенчиков стал лидером среди врио по прогрессу в медиарейтинге компании "Медиалогия", прибавив за месяц 18 пунктов.

Парфенчиков также вышел на третье место среди глав Северо-Западного федерального округа. В течение июня фамилия карельского врио упоминалась в СМИ более 4,5 тысяч раз, пишут "Новые известия".

По СЗФО Парфенчиков уступил только губернатору Санкт-Петербурга Георгию Полтавченко и врио главы Калининградской области Антону Алиханову.

Как отмечает "Медиалогия", врио главы Карелии после крушения лодки с пятью подростками на Ладожском озере предложил изменить региональное законодательство и ввести административную ответственность для пассажиров лодок за неиспользование спасательных жилетов.

"Помимо этого сообщалось, что карельское региональное отделение партии "Единая Россия" выбрало врио главы Карелии кандидатом на участие в выборах главы региона", — говорится в пояснительной записке к рейтингу.

В целом Парфенчиков прибавил в общем рейтинге "Медиалогии" 18 пунктов и поднялся на 21-е место.

Врио главы Карелии также дебютировал в другом рейтинге "Медиалогии" — самых цитируемых губернаторов-блогеров. Он занял 18-е место из 20. Наиболее популярной записью Парфенчикова стала та, в которой он сообщил, что кандидатура Алексея Щепина рассматривается на должность главы Минприроды Карелии.

В опубликованном на прошлой неделе Агентством политических и экономических коммуникаций июньском рейтинге влияния глав субъектов Российской Федерации Парфенчиков также улучшил свои результаты, поднявшись на 2 пункта — до 47-го места.

Также на прошлой неделе эксперты холдинга "Минченко консалтинг" оценили избирательные кампании врио губернаторов. По их мнению, у Артура Парфенчикова получился хороший старт из плохой позиции. "Чтобы найти верную точку приложения усилий, запускается сразу много активностей разного рода", — отмечают они.

Президент Российской ассоциации политических консультантов Алексей Куртов отмечает, что тема рейтингов с началом лета приобрела новую актуальность. "Все службы стараются сделать как можно больше замеров накануне избирательной кампании, и активность Парфенчикова не прошла незамеченной", — говорит он.

Особенно эксперт отметил вхождение врио главы Карелии в рейтинг губернаторов-блогеров. "Интернет все больше входит в информационное пространство и становится ключевым фактором, влияющим на поколение 20-30-летних. Парфенчикова и его команду стоит только похвалить за желание работать в соцсетях", — подчеркивает он.