12:28, 29 Июня 2017
Экспертиза условий труда в Карелии узаконила компенсации "за вредность" 90% работников
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Жители Карелии стали чаще обращаться в суды и министерство соцзащиты, труда и занятости для проведения экспертизы условий труда, чтобы подтвердить свое право на компенсации "за вредность".
Это следует из отчета министерства о работе с обращениями граждан по проведению государственной экспертизы условий труда в 2016 году.
"В более чем 90% случаев подтверждается право работников на гарантии и компенсации за работу с вредными и(или) опасными условиями труда. Так, в 2016 году это право было подтверждено у 260 человек из 282 обратившихся", - сообщает ведомство.
Подробности – на сайте деловой интернет-газеты "Вести Карелии".
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