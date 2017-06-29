Экспертиза условий труда в Карелии узаконила компенсации "за вредность" 90% работников

Жители Карелии стали чаще обращаться в суды и министерство соцзащиты, труда и занятости для проведения экспертизы условий труда, чтобы подтвердить свое право на компенсации "за вредность".

Это следует из отчета министерства о работе с обращениями граждан по проведению государственной экспертизы условий труда в 2016 году.

"В более чем 90% случаев подтверждается право работников на гарантии и компенсации за работу с вредными и(или) опасными условиями труда. Так, в 2016 году это право было подтверждено у 260 человек из 282 обратившихся", - сообщает ведомство.

Подробности – на сайте деловой интернет-газеты "Вести Карелии".