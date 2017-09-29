Экспертиза выяснит, кто довел до некроза состояние 12-летнего пациента больницы Петрозаводска

Петрозаводский городской суд назначил экспертизу в рамках рассмотрения иска к больнице, где, по заявлению местной жительницы, у ее ребенка развился некроз стопы.

В четверг суд перенес рассмотрение иска на 9 октября для подготовки вопросов, связанных с назначением судебной медицинской экспертизы.

Как сообщалось ранее, жительница Петрозаводска предъявила исковое заявление к одной из больниц о взыскании морального вреда и материальных издержек на 500 тысяч рублей за ненадлежащим образом оказанную медицинскую помощь ее 12-летнему ребенку.

Семья обратилась в медицинское учреждение из-за врастания у ребенка внутреннего уголка большого пальца на стопе. После проведенной в больнице операции у ребенка развился некроз на прооперированном пальце. Как полагает мать ребенка, некроз возник из-за некомпетентности медицинского персонала больницы.