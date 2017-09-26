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Новости. Политика
10:09, 26 Сентября 2017

Эксперты и специалисты подтверждают невиновность Алиханова

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В городском суде Петрозаводска представили очередные доказательства невиновности Девлета Алиханова по инкриминируемому ему преступлению.

Одним из таких доказательств стал ответ Генпрокуратуры РФ. Так, в Санкт-Петербурге в 2008 году администрация Северной столицы выставила на аукцион 23 помещения, арендованных Сбербанком на 49 лет. Объекты были проданы на торгах с учетом долгосрочной аренды – что является обременением и снижает стоимость выставленных на продажу помещений. Адвокат Михаил Шогин направил в петербургскую прокуратуру обращение, в котором сообщил, что администрации Санкт-Петербурга нанесен ущерб, так как объекты проданы по заниженной стоимости – аналогичный аукцион был проведен в Петрозаводске в 2007 году, и следствие посчитало это мошенничеством, обвинив в сделке Девлета Алиханова. Шогин попросил принять меры прокурорского реагирования по аукциону в Петербурге.

Недавно адвокат получил ответ от Генпрокуратуры РФ. В письме сообщается, что 23 объекта недвижимости, арендованных Сбербанком, были выставлены на торги комитетом по управлению городским имуществом Санкт-Петербурга.

"При отчуждении государственного имущества в порядке приватизации оно может быть обременено ограничением… Наличие договора аренды помещения является обременением. Основания для принятия мер прокурорского реагирования в настоящее время отсутствуют", - отмечается в письме Генпрокуратуры.

Подробнее читайте здесь.

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Комментарии

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кир
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