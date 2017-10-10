Эксперты назвали самые денежные вакансии в Карелии

Служба исследований HeadHunter Северо-Запад проанализировала рынок труда в республике Карелия в сентябре и назвала "пятерку" самых высокооплачиваемых вакансий региона.

По данным службы исследований HeadHunter, самая высокооплачиваемая вакансия октября в Карелии – "директор филиала" в крупной электротехнической компании с зарплатой от 80 тысяч рублей. Подразумевается, что этот специалист должен открыть "с нуля" филиал в Петрозаводске. Очевидно, оплата труда для соискателя может быть увеличена. Поскольку в условиях работы отмечается зарплата от 100 тысяч рублей с указанием о необходимости пройти 3-месячный испытательный срок.

Какие вакансии находятся на втором и третьем месте, читайте в материале деловой интернет-газете "Вести Карелии".