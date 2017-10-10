Эксперты назвали цену минимального набора продуктов питания в Карелии

Карелиястат зафиксировал снижение стоимости минимального набора продуктов питания в республике.

Территориальный орган федеральной службы государственной статистики по республике Карелия рассчитал стоимость минимального набора продуктов питания для одного жителя Карелии в месяц.

Как выяснили эксперты Карелиястата, цена продуктового набора снизилась по сравнению с предыдущим месяцем на 3,4%, однако по сравнению с началом года выросла на 3,5%.

Сколько потребуется денег, чтобы купить минимальный набор продуктов, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".