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Новости. Общество
09:23, 11 Октября 2017

Эксперты назвали уникальной ситуацию с выходом на работу судьи после смертельного ДТП в Карелии

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Судья городского суда Петрозаводска Любовь Максимова, ранее спровоцировавшая смертельное ДТП, вновь вышла на работу и облачилась в судейскую мантию.

Об этой истории ранее подробно писала деловая интернет-газета "Вести Карелии".

Федеральное издание Газета.ру обратила внимание на этот случай. Профессор, доктор юридических наук, советник председателя Конституционного суда РФ Тамара Морщакова рассказала изданию, что по закону квалификационная коллегия имеет право привлечь находящуюся в отставке судью для выполнения судейских обязанностей сроком на один год.

"Так делают, если суды переполнены делами и в них не хватает судей. Квалификационная коллегия может призвать судью из отставки. Но на моей практике такого не было ни разу, это уникальный случай", - сказала Морщакова.

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Комментарии

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PS
2017-10-11 10:10:22
Нормальная судья, лучше многих; успокойтесь уже, господа. Сходите лучше и посмотрите сами - процесс у нас открытый.
Негодяй
2017-10-11 10:31:14
PS, а можно фамилии тех многих судей, кто хуже?
xxxxxxx
2017-10-11 09:49:54
Да ,здавствуйте карельский суд , опять отчебучили ,на всю Россию .С назначениями у вас просто швах ,кумовство процветает во всю в системе (((
Zim
2017-10-11 09:47:32
А может нужна конкретным людям для конкретного решения?
Негодяй
2017-10-11 09:32:25
Дела о ДТП будет рассматривать?
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