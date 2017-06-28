16:43, 28 Июня 2017
Эксперты объяснили рост экономики использованием "бесполезной и вредной" статистики
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Экономисты Высшей школы экономики связали рост индекса базовых видов экономической деятельности статистическими проблемами индексов промышленного производства и оптовой торговли.
Об этом говорится в бюллетене "Комментарии о государстве и бизнесе", подготовленном институтом "Центр развития" НИУ ВШЭ, пишут "Вести Карелии".
Подробнее читайте в материале издания.
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