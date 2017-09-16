Эксперты обнаружили вирус, взламывающий смартфоны за 10 секунд

Специалисты по кибербезопасности столкнулись с вирусом, которому для взлома смартфона и распространения достаточно включенного Bluetooth и всего десять секунд, пишет "РГ" со ссылкой на Wired.

Напасть, способная поразить, например, оперативные системы iOS, Android и Windows, получила имя BlueBorne.

Эффект от атаки нового вируса эксперты сравнили с последствиями от вируса-шифровальщика WannaCry, который за несколько суток существования нанес ущерб в один миллиард долларов.

По оценкам специалистов, WannaCry поразил более 250 тысяч компьютеров, пишет "Российская газета".