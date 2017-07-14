Эксперты попытались понять, почему губернаторская кампания в Карелии такая скучная.

В Петрозаводске прошел экспертный семинар на тему предстоящих выборов главы Карелии.

10 сентября 2017 года в Карелии пройдут губернаторские выборы. Кампания в полном разгаре: в минувшую среду завершился этап выдвижения кандидатов. Пока в гонке участвуют восемь человек, выдвинутые восемью политическими партиями. Девятый претендент сошел с дистанции прямо на старте: Мария Авишева, на которую поставила "Молодая Россия", оказалась слишком молодой, чтобы сесть в кресло руководителя республики. Что касается десятого игрока – от "Яблока", – то он даже не попытался. Еще в начале июня лидер партии Эмилия Слабунова сделала нескромное заявление, что кандидат от партии власти "отвечает многим ожиданиям избирателей Карелии", а потому, мол, стоит ли ввязываться в борьбу?

Неучастие "Яблока" в губернаторских выборах, считают эксперты, может негативно отразиться на явке избирателей. И это при том, что кампания изначально не обещала быть зрелищной. А сейчас кандидаты собирают подписи в свою поддержку, и этот процесс тоже проходит тихо. О выборах, говорит политолог Глеб Яровой, "даже и почитать нечего, по большому счету": при почти полном отсутствии других вариантов сайт ЦИК Карелии стал едва ли не самым увлекательным ресурсом.

Грустно, вяло, скучно – такими эпитетами характеризовали губернаторскую кампанию в Карелии участники экспертного семинара, который состоялся в Петрозаводске в четверг. За круглым столом в офисе регионального отделения КПРФ собрались политологи, журналисты, представители партий, депутаты, а также глава ЦИК Карелии. Эксперты попытались охарактеризовать политическую ситуацию в регионе, поделились прогнозами, обсудили актуальные проблемы. Разговор получился интереснее самой кампании.

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