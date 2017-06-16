Новости. Экономика
17:20, 16 Июня 2017

Эксперты предупредили о росте числа депрессивных регионов России

По теме

Эксперты предупредили о росте числа депрессивных регионов России
16.06.17 17:20
Путешествуем по Казани
16.06.17 16:31
Практичная и долговечная гидроизоляция фундамента из блоков ФБС
16.06.17 16:31
Все новости
Загрузка...

Эксперты Высшей школы экономики предупредили о росте числа регионов России с низкой экономической активностью.

"В апреле 2017 года сводный индекс региональной экономической активности (РЭА) остался ниже критического 50-процентного уровня, указывающего на выход российской экономики из депрессивного состояния. Картина все больше напоминает не восходящий, а боковой тренд. Явных признаков ускорения роста по-прежнему не видно. Речь может идти лишь о возвращении к докризисной стагнации, характерной для 2013–2014 годов", — сообщает RNS.

Отмечается, что индекс РЭА в апреле текущего года по России снизился с 49% до 47,1%, при этом рост экономической активности — индекс РЭА превышает 50% — зафиксирован в 36 регионах. Число регионов, где сокращаются все пять секторов экономики (промышленность, платные услуги, розничная торговля, оптовая торговля и строительство) или же растет только один из них выросло в апреле с 17 до 22.

В апреле в число самых проблемных регионов, где сократились все пять секторов экономики (индекс РЭА не превышает 0%), вошли Новгородская область, Чувашская Республика, Пермский край и Республика Бурятия. В 15 регионах снижение наблюдалось в четырех секторах экономики.

"На долю этих двух групп в совокупности пришлось 33% от ВРП России (в марте было 12%), что указывает на продолжение рецессии в некоторых крупных регионах", — говорится в исследовании.

Самыми успешными регионами, где выросли все пять секторов экономики, в марте стали Воронежская, Тюменская, Иркутская и Кемеровская области. Еще в восьми регионах выросли четыре сектора экономики. На долю этих двух групп пришлось 22% от ВРП России.

В среднем за период с февраля по апрель экономическая активность выросла в 38 регионах. В число наименее успешных среди них вошли Смоленская, Новгородская, Волгоградская, Самарская и Саратовская области, Чувашская Республика, Республика Коми, Республика Бурятия, Пермский Край и Москва.

Наиболее успешными регионами за период с февраля по апрель стали Воронежская, Липецкая, Московская, Тюменская, Иркутская, Кемеровская и Омская области, Республика Калмыкия, Республика Дагестан, Республика Ингушетия, Удмуртская Республика, Республика Тыва, Приморский и Ставропольский края.

"В целом глубина и территориальная "распространенность" спада колеблется на уровне, не дотягивающем до 50-процентного. Хотя на уровне всей экономики переход к вялому росту или стагнации представляется наиболее вероятным сценарием, в значительной части российских регионов рецессия еще далека от завершения", — говорится в исследовании.

По теме

Эксперты предупредили о росте числа депрессивных регионов России
16.06.17 17:20
Путешествуем по Казани
16.06.17 16:31
Практичная и долговечная гидроизоляция фундамента из блоков ФБС
16.06.17 16:31
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
14.06.2017, 14:56
Шокирующие подробности обнаружения пропавшего подростка в Петрозаводске
09.06.2017, 11:26
Лапки кверху, или почему "Яблоко" сдается без боя 
13.06.2017, 10:40
Семь дней губернатора: "Я буду обращать внимание на мелочи"
13.06.2017, 10:23
Горячую воду в некоторых районах Петрозаводска включат раньше, чем планировалась
13.06.2017, 13:23
Стало известно, когда закончится дождь в Карелии
12.06.2017, 09:48
Нелидов накануне 60-летия рассказал, что привело его на скамью подсудимых

Аналитика

Сегодня 13:44
Расследование
Тайная и явная жизнь интерната "Черемушки"
Этих людей в психоневрологическом интернате (ПНИ) "Черемушки" называют "получатели социальных услуг". Не пациенты, не больные, не клиенты, а "получатели". Всего 276 человек. С разными судьбами, с разными диагнозами, с непредсказуемым будущим.
"Понадобится больше следователей" 1
13.06.2017 12:48
Семь дней губернатора: "Я буду обращать внимание на мелочи" 7
13.06.2017 10:40
Лапки кверху, или почему "Яблоко" сдается без боя  32
09.06.2017 11:26
Скандал в профсоюзном семействе 3
08.06.2017 11:10
Вся аналитика

Чтиво

15.06.2017 12:00
Личное мнение
"Ищу кандидата, готового на подпись" 3
В сети появилась просьба к кандидатам и докторам искусствоведения подписать отчет экспертов по делу Юрия Дмитриева. Но экспертизы пока никто не видел.
"Я шумиху не люблю" 11
14.06.2017 14:47
Праздники, митинги, лебеди и сухой закон 3
13.06.2017 13:28
В Петрозаводске торжественно открыли сезон фонтанов
09.06.2017 14:57
архив чтиво

Медиа

День России в Петрозаводске
13.06.2017 12:13
все фото и видео

Афиша

Завтра в театрах (1)
Приключения Колобка
детям
В кинотеатрах (10)
Мумия
Тачки 3
детям
Очень плохие девчонки
Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки
Весь этот мир
Он и Она
Орбита 9
Одаренная
Его собачье дело
Чудо-Женщина
Вся афиша полностью

Опрос

Пойдете ли вы на выборы главы Карелии?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»