Эксперты предупредили о росте числа депрессивных регионов России

Эксперты Высшей школы экономики предупредили о росте числа регионов России с низкой экономической активностью.

"В апреле 2017 года сводный индекс региональной экономической активности (РЭА) остался ниже критического 50-процентного уровня, указывающего на выход российской экономики из депрессивного состояния. Картина все больше напоминает не восходящий, а боковой тренд. Явных признаков ускорения роста по-прежнему не видно. Речь может идти лишь о возвращении к докризисной стагнации, характерной для 2013–2014 годов", — сообщает RNS.

Отмечается, что индекс РЭА в апреле текущего года по России снизился с 49% до 47,1%, при этом рост экономической активности — индекс РЭА превышает 50% — зафиксирован в 36 регионах. Число регионов, где сокращаются все пять секторов экономики (промышленность, платные услуги, розничная торговля, оптовая торговля и строительство) или же растет только один из них выросло в апреле с 17 до 22.

В апреле в число самых проблемных регионов, где сократились все пять секторов экономики (индекс РЭА не превышает 0%), вошли Новгородская область, Чувашская Республика, Пермский край и Республика Бурятия. В 15 регионах снижение наблюдалось в четырех секторах экономики.

"На долю этих двух групп в совокупности пришлось 33% от ВРП России (в марте было 12%), что указывает на продолжение рецессии в некоторых крупных регионах", — говорится в исследовании.

Самыми успешными регионами, где выросли все пять секторов экономики, в марте стали Воронежская, Тюменская, Иркутская и Кемеровская области. Еще в восьми регионах выросли четыре сектора экономики. На долю этих двух групп пришлось 22% от ВРП России.

В среднем за период с февраля по апрель экономическая активность выросла в 38 регионах. В число наименее успешных среди них вошли Смоленская, Новгородская, Волгоградская, Самарская и Саратовская области, Чувашская Республика, Республика Коми, Республика Бурятия, Пермский Край и Москва.

Наиболее успешными регионами за период с февраля по апрель стали Воронежская, Липецкая, Московская, Тюменская, Иркутская, Кемеровская и Омская области, Республика Калмыкия, Республика Дагестан, Республика Ингушетия, Удмуртская Республика, Республика Тыва, Приморский и Ставропольский края.

"В целом глубина и территориальная "распространенность" спада колеблется на уровне, не дотягивающем до 50-процентного. Хотя на уровне всей экономики переход к вялому росту или стагнации представляется наиболее вероятным сценарием, в значительной части российских регионов рецессия еще далека от завершения", — говорится в исследовании.