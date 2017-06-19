Эксперты рассказали о причинах русского пьянства

По мнению учёных, с пьянством в России давно научились работать, но сложности по-прежнему остаются.

Одна из "эпидемий" пьянства в России, как отмечают эксперты Всемирной организации здравоохранения, пришлась на начало 90-х годов. Разрушение государственной политики в области социальной защиты и трудоустройства сказались на употреблении россиянами крепких алкогольных напитков, сообщает "Лайф".

Таким образом эксперты заключили, что пьянство в новейшей истории государства может обозначаться как болезнь общества, вызванная, прежде всего, резкими негативными социальными изменениями.

Однако уже с 2004 года, по мнению экспертов ВОЗ, политика российского правительства в отношении пьянства и алкоголизма позволила снизить уровень алкогольных психозов вдвое — с 52,3 до 20,5 тысячи на каждые 100 тысяч населения всего за десять лет — с 2005 до 2015 года.

Значительное влияние, по словам учёных, оказал запрет на рекламу в СМИ и другие методы государственного регулирования производства и продажи крепких алкогольных напитков.